16 Янв. 2020 2020-01-16T05:05:37+03:00

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В Амурске под окнами многоквартирника начинает расти гора мусора. Сообщение об этом появилось в одной из социальных сетей. По предварительной информации, инцидент случился в доме на улице Строителей. Жильцы верхних этажей прямо из окна выбрасывают на улицу мусор и хлам под окна других жильцов.

В сообщении говорится, что соседи пробовали возмутиться и потребовали ликвидировать свалку. В ответ они услышали, что пока никто ничего убирать не будет, по крайней мере, до весны. Среди комментаторов нашлись те, кто резко осудил действия авторов инициативы.

Один человек смог назвать причину такого странного поведения. Он поведал, что «жильцы этого подъезда целый месяц жили с трупом по соседству, и никого не беспокоили ни запах, ни тараканы». А вещи, судя по всему, выкидывают именно из той квартиры, где находилось тело. Также комментатор отметил, что в городе нет служб, которые занимаются уборкой таких квартир, поэтому избавляться от кучи мусора приходится вот таким вот странным способом – через окно на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU