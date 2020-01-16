2020-01-16T05:03:44+03:00
Общество

Сирота в ЕАО семь лет ждала вселения в собственное жилье

Все это время сельчанка стояла в очереди
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Сирота в ЕАО семь лет ждала вселения в собственное жильеСирота в ЕАО семь лет ждала вселения в собственное жильеФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Изменить размер текста:

Жительница Еврейской автономии из числа сирот в свои 27 лет наконец-то получила квартиру. В очередь на жилье ее поставили в 2013 году. С тех пора она просто ждала и надеялась. Когда терпению пришел конец, жительница поселка Николаевка обратилась в прокуратуру.

- Провели проверку и выяснили, что заявительница в несовершеннолетнем возрасте потеряла родителей. Поэтому воспитывалась в детском доме для детей-сирот. После окончания школы девушка училась в профессиональном училище в Биробиджане и жила в общежитии, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Чтобы защитить права сироты, прокурор Смидовичского района обратился в суд с иском о предоставлении ей благоустроенного жилья. Служители Фемиды удовлетворили исковые требования надзорного ведомства в полном объеме. На сегодняшний день решение суда исполнено. Сирота получила жилье в Биробиджане на основании договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приехавших из Китая путешественников «избавили» от продуктов па границе с ЕАО
Собственность Хабаровского края распродадут на торгах
Россельхозбанк поддержит инвестиционные проекты в ЕАО
Хабаровчане нашли дорогостоящий подвох на велодорожке в Биробиджане
Депутат предложил суровое наказание для минеров-шутников в Хабаровске
В Хабаровском крае закончились поиски пропавшего сторожа спецтехники
В Хабаровском крае выплатят пособия на детей в возрасте от трех до семи лет
В Хабаровском крае после вспышки кишечной инфекции в доме престарелых и инвалидов возбудили уголовное дело
Легковое авто заехало под колеса грузовика в Хабаровске
Пять ярких новинок мирового кинематографа увидят хабаровчане в онлайн-кинотеатре Wink
В Хабаровске весной стартует строительство первого краболова
Хабаровчанин стал самым молодым полуфиналистом «Лидеров России» на Дальнем Востоке
Главный полицейский ЕАО ответит на вопросы жителей региона
В Хабаровском крае растет популярность тепличных огурцов и помидоров
Сирота в ЕАО семь лет ждала вселения в собственное жилье
В Амурске под окнами многоквартирника начинает расти гора мусора
В Хабаровске 60 человек срочно эвакуировались с рабочих мест из-за пожара
Погода в Хабаровске на 16 января 2020 года: днем до -11, без осадков
Сотни иностранцев решились на путешествие по Хабаровскому краю
«Премьеру» хабаровских скульпторов по льду оценили на «бронзу» в Харбине
На севере Хабаровского края обновили дом культуры
Биробиджанцы уничтожают запрещающие знаки, выставленные в местах гибели людей
Биробиджанцы удивили умением превращать новое жилье в аварийное
В Хабаровске азартный часовой мастер погорел на недостаче в 14 миллионов рублей
Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае возвращается к жизни после финансового шока
В Хабаровском крае выделили путевки в «Океан» для детей из Амурского района
Самбисты из Хабаровского края достойно сразились за приз турнира городов Дальнего Востока