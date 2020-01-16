16 Янв. 2020 2020-01-16T05:03:44+03:00

Сирота в ЕАО семь лет ждала вселения в собственное жилье Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Все это время сельчанка стояла в очереди

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Жительница Еврейской автономии из числа сирот в свои 27 лет наконец-то получила квартиру. В очередь на жилье ее поставили в 2013 году. С тех пора она просто ждала и надеялась. Когда терпению пришел конец, жительница поселка Николаевка обратилась в прокуратуру.

- Провели проверку и выяснили, что заявительница в несовершеннолетнем возрасте потеряла родителей. Поэтому воспитывалась в детском доме для детей-сирот. После окончания школы девушка училась в профессиональном училище в Биробиджане и жила в общежитии, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Чтобы защитить права сироты, прокурор Смидовичского района обратился в суд с иском о предоставлении ей благоустроенного жилья. Служители Фемиды удовлетворили исковые требования надзорного ведомства в полном объеме. На сегодняшний день решение суда исполнено. Сирота получила жилье в Биробиджане на основании договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU