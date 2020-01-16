Сирота в ЕАО семь лет ждала вселения в собственное жилье
Жительница Еврейской автономии из числа сирот в свои 27 лет наконец-то получила квартиру. В очередь на жилье ее поставили в 2013 году. С тех пора она просто ждала и надеялась. Когда терпению пришел конец, жительница поселка Николаевка обратилась в прокуратуру.
- Провели проверку и выяснили, что заявительница в несовершеннолетнем возрасте потеряла родителей. Поэтому воспитывалась в детском доме для детей-сирот. После окончания школы девушка училась в профессиональном училище в Биробиджане и жила в общежитии, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
Чтобы защитить права сироты, прокурор Смидовичского района обратился в суд с иском о предоставлении ей благоустроенного жилья. Служители Фемиды удовлетворили исковые требования надзорного ведомства в полном объеме. На сегодняшний день решение суда исполнено. Сирота получила жилье в Биробиджане на основании договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU