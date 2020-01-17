17 Янв. 2020 2020-01-17T03:37:13+03:00

Хабаровчанину пришлось «пожертвовать» машину в пользу государства Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Мужчина тщательно ее скрывал, но руки приставов до авто все же дотянулись

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Жителю Хабаровска пришлось расстаться со своей машиной Toyota Lexus. У него были некоторые финансовые разногласия с государством, дорогостоящий автомобиль стал, по сути, разменной монетой. Его у горожанина изъяли с целью обратить в доход государства.

- Автовладелец пытался скрыть имущество от приставов. Поэтому пришлось завести розыскное дело. Правоохранители реализовали комплекс исполнительно-розыскных мероприятий, направленных на фактическое установление местонахождения автомобиля, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге автомобиль все-таки обнаружили во дворе многоквартирного дома в Хабаровске. В присутствии должника и понятых составили акт описи и арестовали разысканную машину. Автомобиль Toyota Lexus передали по соответствующему акту приема-передачи представителю Межрегионального территориального управления Росимущества в Хабаровском крае и Еврейской автономной области для обращения в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU