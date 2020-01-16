2020-01-16T05:02:53+03:00
Общество

В Хабаровском крае растет популярность тепличных огурцов и помидоров

Тепличные комбинаты стали производить больше продукции в связи с увеличением спроса
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае растет популярность тепличных огурцов и помидоровВ Хабаровском крае растет популярность тепличных огурцов и помидоровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае постепенно увеличивается потребность местного населения в тепличных овощах. В связи с увеличением спроса тепличные комбинаты в регионе увеличили выпуск овощей и зелени. Предприниматели планируют дальнейшее развитие таких производств, а краевые власти со своей стороны готовы предоставлять земельные участки на льготных условиях.

- На сегодняшний день площадь весенне-зимних теплиц в крае составляет 22 гектара. В 2019 году, по сравнению с данными 2018 года, предприниматели увеличили выпуск своей продукции на 10 процентов. В 2018 году они вырастили одну тысячу 952 тонны овощей, а в 2019 году – две тысячи 152 тонны, - прокомментировали в региональном минсельхозе.

Отметим также, что собственных тепличных овощей в регионе по-прежнему остро не хватает. Минимальная потребность региона в межсезонье составляет около 20 тысяч тонн. Этот объем в регионе смогли освоить только на 25 процентов. Потребность жителей края в овощах открытого и закрытого грунта составляет около 165,7 тысячи тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приехавших из Китая путешественников «избавили» от продуктов па границе с ЕАО
Собственность Хабаровского края распродадут на торгах
Россельхозбанк поддержит инвестиционные проекты в ЕАО
Хабаровчане нашли дорогостоящий подвох на велодорожке в Биробиджане
Депутат предложил суровое наказание для минеров-шутников в Хабаровске
В Хабаровском крае закончились поиски пропавшего сторожа спецтехники
В Хабаровском крае выплатят пособия на детей в возрасте от трех до семи лет
В Хабаровском крае после вспышки кишечной инфекции в доме престарелых и инвалидов возбудили уголовное дело
Легковое авто заехало под колеса грузовика в Хабаровске
Пять ярких новинок мирового кинематографа увидят хабаровчане в онлайн-кинотеатре Wink
В Хабаровске весной стартует строительство первого краболова
Хабаровчанин стал самым молодым полуфиналистом «Лидеров России» на Дальнем Востоке
Главный полицейский ЕАО ответит на вопросы жителей региона
В Хабаровском крае растет популярность тепличных огурцов и помидоров
Сирота в ЕАО семь лет ждала вселения в собственное жилье
В Амурске под окнами многоквартирника начинает расти гора мусора
В Хабаровске 60 человек срочно эвакуировались с рабочих мест из-за пожара
Погода в Хабаровске на 16 января 2020 года: днем до -11, без осадков
Сотни иностранцев решились на путешествие по Хабаровскому краю
«Премьеру» хабаровских скульпторов по льду оценили на «бронзу» в Харбине
На севере Хабаровского края обновили дом культуры
Биробиджанцы уничтожают запрещающие знаки, выставленные в местах гибели людей
Биробиджанцы удивили умением превращать новое жилье в аварийное
В Хабаровске азартный часовой мастер погорел на недостаче в 14 миллионов рублей
Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае возвращается к жизни после финансового шока
В Хабаровском крае выделили путевки в «Океан» для детей из Амурского района
Самбисты из Хабаровского края достойно сразились за приз турнира городов Дальнего Востока