В Хабаровском крае растет популярность тепличных огурцов и помидоров

16 Янв. 2020 2020-01-16T05:02:53+03:00

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В Хабаровском крае постепенно увеличивается потребность местного населения в тепличных овощах. В связи с увеличением спроса тепличные комбинаты в регионе увеличили выпуск овощей и зелени. Предприниматели планируют дальнейшее развитие таких производств, а краевые власти со своей стороны готовы предоставлять земельные участки на льготных условиях.

- На сегодняшний день площадь весенне-зимних теплиц в крае составляет 22 гектара. В 2019 году, по сравнению с данными 2018 года, предприниматели увеличили выпуск своей продукции на 10 процентов. В 2018 году они вырастили одну тысячу 952 тонны овощей, а в 2019 году – две тысячи 152 тонны, - прокомментировали в региональном минсельхозе.

Отметим также, что собственных тепличных овощей в регионе по-прежнему остро не хватает. Минимальная потребность региона в межсезонье составляет около 20 тысяч тонн. Этот объем в регионе смогли освоить только на 25 процентов. Потребность жителей края в овощах открытого и закрытого грунта составляет около 165,7 тысячи тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU