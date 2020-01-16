Главный полицейский ЕАО ответит на вопросы жителей региона

16 Янв. 2020 2020-01-16T05:01:03+03:00

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В Еврейской автономии главный полицейский ответит на вопросы жителей региона. Желающих проконсультироваться у Александра Геннадьевича Добровольского просят звонить сегодня, 16 января, по телефону (426 22) 9-26-30. Прямая линия будет длиться с 17:00 до 18:00.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, подобное общение главного полицейского с местными жителями организуют ежемесячно. Это дает возможность местному населению решить какие-то актуальные вопросы или получить необходимую информацию, что называется, из первых рук.

Отметим также, что такой подход формирует лояльное отношение жителей области к правоохранительным органам, позволяет наладить обратную связь с общественностью. Пожалуйста, во время обращения четко сформулируйте вопрос, чтобы получить на него максимально развернутый ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU