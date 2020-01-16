2020-01-16T05:00:07+03:00
Общество

Хабаровчанин стал самым молодым полуфиналистом «Лидеров России» на Дальнем Востоке

Конкурс проходит во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин стал самым молодым полуфиналистом «Лидеров России» на Дальнем ВостокеХабаровчанин стал самым молодым полуфиналистом «Лидеров России» на Дальнем ВостокеФото: Правительство Хабаровского края
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Во Владивостоке проходит полуфинал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Среди участников 250 человек. Все они прошли контрольное тестирование. Хабаровский край представляют 59 участников. Один из них в свои 23 года оказался самым молодым полуфиналистом дальневосточного этапа. Это Максим Шемякин из Хабаровска.

- Хабаровский край также представляют сотрудники органов исполнительной власти Хабаровского края. Среди них заместитель министра информационных технологий и связи Хабаровского края Олег Бовкуш, заместитель министра экономического развития Хабаровского края Дмитрий Пугачев, заместитель начальника отдела поддержки молодежных инициатив и общественных проектов комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр Новиков, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В программе мероприятий для конкурсантов мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 16 января подведут итоги и определят финалистов от Дальневосточного округа, которые дальше будут бороться за победу в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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