Хабаровчанин стал самым молодым полуфиналистом «Лидеров России» на Дальнем Востоке
Во Владивостоке проходит полуфинал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Среди участников 250 человек. Все они прошли контрольное тестирование. Хабаровский край представляют 59 участников. Один из них в свои 23 года оказался самым молодым полуфиналистом дальневосточного этапа. Это Максим Шемякин из Хабаровска.
- Хабаровский край также представляют сотрудники органов исполнительной власти Хабаровского края. Среди них заместитель министра информационных технологий и связи Хабаровского края Олег Бовкуш, заместитель министра экономического развития Хабаровского края Дмитрий Пугачев, заместитель начальника отдела поддержки молодежных инициатив и общественных проектов комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр Новиков, - рассказали в пресс-службе правительства края.
В программе мероприятий для конкурсантов мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 16 января подведут итоги и определят финалистов от Дальневосточного округа, которые дальше будут бороться за победу в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU