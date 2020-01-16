2020-01-16T07:42:01+03:00
Экономика

В Хабаровске весной стартует строительство первого краболова

Контракт на изготовление судна подписал Хабаровский судостроительный завод
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске весной стартует строительство первого краболова ФОТО: АО «ХСЗ»В Хабаровске весной стартует строительство первого краболова ФОТО: АО «ХСЗ»
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Хабаровский судостроительный завод заключил контракт на строительство краболовов проекта 03141. Подписи на документе поставили генеральный директор ООО «Маг-Си Интернешнл» Михаил Котов и генеральный директор АО «ХСЗ» Игорь Васько. К слову, этот контракт на строительство краболовов стал первым из нескольких, которые собираются подписать на предприятии.

- В планах в апреле 2020 года заложить головное судно. До старта строительства краболовов уже закупают металл. Работы выполнят в рамках программы «квоты под киль», направленной на стимулирование развития рыболовного флота в России, а также поддержку отечественных судостроительных заводов, - прокомментировали в АО «ХСЗ».

Напомним, краболовы собираются использовать для промысла краба и креветки ловушками, хранения улова в охлажденной морской воде и последующей транспортировки свежего продукта в порт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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