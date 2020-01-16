Пять ярких новинок мирового кинематографа увидят хабаровчане в онлайн-кинотеатре Wink

16 Янв. 2020 2020-01-16T05:24:03+03:00

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Пять кино шедевров представляет своим зрителям «Ростелеком». Новинки мирового кинематографа можно будет посмотреть в январе только в онлайн-кинотеатре Wink. Удивительное разнообразие жанров от боевика, до легкой комедии для поднятия настроения: зрелищный боевик «Последний бросок», лирическая драма «Матиас и Максим» и легкие комедии для хорошего настроения — «Выпьем за любовь», «Корпоративные животные» и «Нянька на рождество». Бонусом к ним Wink на неделю раньше официальной премьеры покажет первые эпизоды нового сериала «Пианино».

ПЯТЬ КИНОНОВИНОК

Немецкая комедия «Выпьем за любовь» гарантировано поднимет ваше настроение. На семейному ужине, один из главных героев сообщает о том, что планирует назвать своего новорожденного сына Адольфом. После этого светская беседа превращается в настоящий скандал и словесную перепалку.

Вторая немецкая премьера - комедия «Нянька на Рождество». Интересное и забавное приключение мелкого воришки Дениса, который случайно поступает сиделкой к богатому бизнесмену, прикованному к инвалидному креслу. Денис решает подыграть и не рассказывает, кто он на самом деле — тут и начинается увлекательная игра между воришкой и бизнесменом.

Американская комедия «Корпоративные животные» с Деми Мур в главной роли повествует о сотрудниках крупной компании, попавших в опасную ситуацию прямо на корпоративе. Они вынуждены не только узнать сильные и слабые стороны друг друга, но и научиться работать в одной команде.

Любителей боевиков Wink порадует новой голливудской картиной «Последний бросок» в котором зритель сможет насладиться игрой Гоши Куценко и Равшаны Курковой. Фильм основан на реальных событиях. В небольшом албанском городе бандиты производят наркотики, которые затем распространяют по всей Европе. В преступную схему вовлечены полиция, чиновники и бизнес. Ситуация вышла из-под контроля, и элитный отряд полицейских решает прекратить этот беспредел.

«Матиас и Максим», драма знаменитого канадца Ксавье Долана. В фильме режиссер затрагивает острые социальные темы взросления, взаимоотношений с родителями и адаптации к суровым реалиям окружающего мира. Матиас и Максим — близкие друзья с детства, они устраивают вечеринки, беспечно проводят время, пока внезапно не оказываются в главных ролях одной короткометражки, которая кардинально меняет их жизни.

НОВЫЙ СЕРИАЛ ТОЛЬКО НА WINK

Кроме новинок кинопроката, зрителей ждет еще один сюрприз от Wink. В России впервые покажут новый сериал «Пианино», который уже завоевал любовь зрителей из других стран и имеет высокий рейтинг. Официальная премьера состоится 15 января на телеканале Fox. Но раньше всех сериал можно посмотреть только в Wink — «Пианино» доступно уже с 8 января.

Главный герой сериала Лаки узнает, что его мама смертельно больна и отправляется в длительную поездку из одного конца Австралии в другой, чтобы с ней попрощаться. С собой в дорогу он берет только пианино. По пути он встречает незнакомку Мег, путешествие с которой превращается в невероятное приключение.

Новинки кинематографа уже сейчас доступны в Wink в подписках: «Для праздников», «Для ценителей», «Для любителей» и «Для киноманов». Смотрите первыми только в Wink!