2020-01-16T06:56:16+03:00
Общество

В Хабаровском крае закончились поиски пропавшего сторожа спецтехники

Мужчина пропал по пути на дровяную деляну
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае закончились поиски пропавшего сторожа спецтехникиВ Хабаровском крае закончились поиски пропавшего сторожа спецтехникиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае закончились поиски пропавшего сторожа спецтехники. Напомним, об исчезновении мужчины в Вяземском районе спасателям стало известно 9 января. По предварительной информации, происшествие случилось в районе села Капитоновка – 30 декабря сторож ушел в лес на дровяную поляну и не вернулся.

- Всего за время поисков обследовали 45 километров дорог и 75 квадратных километров лесного массива. Поиски результатов не дали. Спасатели убыли в пункт постоянной дислокации, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, в поисках задействовали автомобиль КАМАЗ повышенной проходимости с необходимым снаряжением и снегоходом. В работе участвовали спасатели регионального отряда в количестве шести человек, в том числе кинологический расчет ДВРПСО МЧС России.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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