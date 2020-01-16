2020-01-16T06:35:14+03:00
Общество

В Хабаровском крае выплатят пособия на детей в возрасте от трех до семи лет

На такую меру поддержки смогу рассчитывать больше 12 тысяч семей
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае выплатят пособия на детей в возрасте от трех до семи летВ Хабаровском крае выплатят пособия на детей в возрасте от трех до семи летФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае собираются выплачивать пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. На такую меру поддержки смогут рассчитывать больше 12 тысяч семей. Размер господдержки составит семь с половиной тысяч рублей.

- Напомним, сегодня в регионе детское пособие получают 70 тысяч детей из малоимущих семей. Сумма выплаты составляет от 404 рублей до одной тысячи 797 рублей, в зависимости от категории и места жительства семьи. Начиная с первого января 2020 года, размер детского пособия будет увеличен в семь раз, - рассказали в региональном министерстве социальной защиты населения.

Право на выплату будут иметь семьи, в которых ежемесячный доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума. Сейчас ее размер составляет 14 тысяч 417 рублей. Дополнительные расходы казны составят более миллиарда рублей. Выплаты начнутся, когда в регионе примут все необходимые нормативно-правовые акты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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