2020-01-16T07:54:18+03:00
Общество

Хабаровчане нашли дорогостоящий подвох на велодорожке в Биробиджане

Ошибки, допущенные подрядчиком, оценили в восемь миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчане нашли дорогостоящий подвох на велодорожке в БиробиджанеХабаровчане нашли дорогостоящий подвох на велодорожке в БиробиджанеФото: администрация Биробиджана
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Велодорожка в Биробиджане стала своего проблемой для горожан. Местные жители полюбили общественное пространство, обустроенное в 2017 году. Однако летом 2018 года на парапете велодорожки стала отходить мраморная плитка. Обратились к подрядчику, он устранил недочеты. Через год история повторилась, правда подрядчик в срок не выполнил взятых на себя обязательств. Тогда решили пригласить специалистов из Хабаровска.

- Они обследовали материалы, изучили проектные решения, выехали на место, посмотрели всю облицовочную плитку. В заключении указали, что не выполнено в соответствии с нормами и правилами. Как должно было быть обустройство этого парапета. Сама дамба немного «гуляет», поэтому и происходит отслоение гранитных плит, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что среди причин разрушений назвали нарушения строительных норм и правил. В адрес подрядчика направили претензию с требование возместить расходы по приобретению этой плитки и ее монтажу. Речь идет о сумме примерно восемь миллионов рублей. Если ответа не последует, вопрос будут решать в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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