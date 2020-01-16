2020-01-16T08:20:40+03:00
Общество

Россельхозбанк поддержит инвестиционные проекты в ЕАО

Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве подписали накануне директор регионального филиала и власти автономии
Евгения МОЛОТОВА
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Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве подписали накануне директор регионального филиала и власти автономииСоглашение о взаимовыгодном сотрудничестве подписали накануне директор регионального филиала и власти автономии
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Директор Хабаровского филиала «Россельхозбанка» Алексей Белокопытов встретился накануне с врио губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном. Стороны обсудили вопросы взаимодействия для улучшения благосостояния жителей. Были избраны приоритетные направления. Так стороны обсудили темы поддержки инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в том числе и за счет льготной сельской ипотеки, развитие инфраструктуры, а также комплексное развитие земель.

- Благодаря сотрудничеству ЕАО с «Россельхозбанком» у региона появится больше возможностей получать доступные кредиты на развитие бизнеса, мы сможем увереннее продвигать наши инвестиционные проекты, получим надежного экономического и социального партнера, - подвел итог встрече врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Алексей Белокопытов и Ростислав Гольдштейн подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития социально-экономического потенциала Еврейской автономии и улучшения эффективности деятельности банка.

- Подписанное соглашение станет надежным фундаментом для дальнейшего успешного взаимодействия Банка и правительства области, - отметил Алексей Белокопытов. - Россельхозбанк работает в регионе с 2001 года и в будущем намерен активно способствовать развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшать территориальную, транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру, а также сотрудничать по вопросам обеспечения предприятий, организаций и населения региона широким спектром высококачественных банковских услуг.

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