2020-01-16T08:37:21+03:00
Общество

Собственность Хабаровского края распродадут на торгах

Всего планируют реализовать 11 объектов
Александр ШТААЛЬ
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Собственность Хабаровского края распродадут на торгахСобственность Хабаровского края распродадут на торгахФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае распродадут через торги 11 объектов краевой собственности. Речь идет о недвижимости в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, поселке Горный Солнечного района, поселке Эльбан Амурского района, поселке Переяславка района имени Лазо, поселке Чирки и в селе Воронежское-2 Хабаровского района.

- Также остается открытым вопрос с яхтой «Виктория». Еще собираются реализовать два лота движимого имущества молочного оборудования, расположенных в Бикинском районе в селе Лермонтовка и в Хабаровском районе в селе Осиновая Речка. Электронные торги пройдут на торговой площадке - www.roseltorg.ru, - прокомментировали в региональном министерстве имущественных отношений Хабаровского края.

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в министерство имущественных отношений края по адресу: Хабаровск, улица Запарина, 76, кабинет 418. Телефон: 40-25-01 (доб. 3870, 3903, 3874).

ИСТОЧНИК KP.RU

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