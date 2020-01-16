16 Янв. 2020 2020-01-16T09:30:47+03:00

Приехавших из Китая путешественников «избавили» от продуктов па границе с ЕАО Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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На границе Еврейской автономии и Китая задержали потенциально опасные продукты. Въезжающим гражданам пришлось оставить при досмотре в пассажирском терминале международного порта СмПП «Нижнеленинское» готовые мясопродукты, колбасные изделия и яйцо пищевое. Общий вес «запрещенки» составил 2,82 килограмма. Продукцию нарушители пытались провести в ручной клади.

- По данным нарушениям возбудили дела об административных правонарушениях, составили протоколы и вынесены постановления о наложении штрафа. Это происшествие случилось на первой неделе нового 2020 года, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Для справки

По данным Международного эпизоотического бюро на территории КНР в ноябре 2019 года выявили три новых очага африканской чумы свиней, один очаг ящура в августе 2019 и четыре очага высоко патогенного гриппа птиц в первом полугодии 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU