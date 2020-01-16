Советская Гавань в Хабаровском крае отмечает 55-летие
Советской Гавани в Хабаровском крае исполняется 55 лет. В столь знаменательный день слова поздравления прозвучали от главы района в адрес местных жителей. В частности Юрий Бухряков отметил заслуги тех людей, которые создавали город и район.
- Это праздник всех поколений совгаванцев, которые смогли сохранить и приумножить лучшие традиции, и людей, которым предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины. Патриотизм, гражданская ответственность, любовь к тому месту, где живешь, начинается с малого - с заботы о своих родных и близких, о своей улице или поселке, - отметил в своей речи глава Совгаванского района.
Юрий Бухряков поблагодарил земляков за любовь и преданность родному району, за труд и заботу о благополучии общего дома. Каждому жителю в отдельности он пожелал счастья, здоровья и благополучия, успехов в больших и малых делах, уверенности в завтрашнем дне.
ИСТОЧНИК KP.RU