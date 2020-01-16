По желанию комсомольчан в городе обновят несколько территорий

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:15:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре в 2020 году собираются благоустроить шесть общественных пространств. Эти территории выбирали путем голосования сами местные жители. В список вошли участок северо-восточнее пересечения улиц Вокзальная и Дикопольцева (вдоль жилого дома № 32 по улице Дикопольцева), сквер по улице Орджоникидзе (от проспекта Мира до улицы Кирова), территория, прилегающая к Дворцу культуры «Судостроитель» (парк «Судостроитель»). Также обновят участок около многоквартирного дома №80 по улице Лазо, Аллею Энтузиастов (в районе проспекта Ленина – улицы Гамарника) и сквер у Дома правосудия.

- Деньги на работы выделят за счет участия города Юности в федеральном проекте «Формирование современной городской среды». Вопрос об объеме финансирования решают совместно с правительством Хабаровского края. Примерная сумма - не менее 60 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Когда вопрос финансирования решат, проведут аукционы по определению подрядных организаций. Напомним, в городе Юности общественные пространства благоустраивают с 2017 года. За это время привели в порядок 14 территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU