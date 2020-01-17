Погода в Хабаровске на 17 января 2020 года: днем до -11, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -8-10.
В Хабаровске без осадков, температура ночью от -21 до -23, днем от -11 до -13, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 17 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -11-13.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -9-11.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -18-20.
В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -20-22.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -14-16.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -19-21.
ИСТОЧНИК KP.RU