17 Янв. 2020 2020-01-17T00:54:49+03:00

Погода в Хабаровске на 17 января 2020 года: днем до -11, без осадков Фото: Иван ВИСЛОВ

Погода в Биробиджане без осадков

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -8-10.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -21 до -23, днем от -11 до -13, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 17 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -11-13.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -9-11.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -18-20.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -20-22.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -14-16.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -19-21.

ИСТОЧНИК KP.RU