2020-01-17T04:56:57+03:00
75 лет Великой Победы

В Еврейской автономии стартовала Неделя памяти жертв холокоста

Мероприятия приурочили к 75-летию освобождения советскими войсками концентрационного лагеря «Освенцим»
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии стартовала Неделя памяти жертв холокостаВ Еврейской автономии стартовала Неделя памяти жертв холокостаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Еврейской автономии стартовала Неделя памяти жертв Холокоста. Мероприятия приурочили к 75-летию освобождения советскими войсками концентрационного лагеря «Освенцим». Для участников Недели подготовили около 80 событий. Среди них тематические выставки, презентации, лекции, спектакли, уроки и вечера памяти.

- Одним из центральных мероприятий Недели станет показ фильма «Кадиш». Просмотр состоится 19 января в зале биробиджанской еврейской общины «Фрейд». Лента о трагических событиях Второй мировой войны. Ее создавали совместными усилиями более 400 человек, съемки проходили в России, Беларуси, США, Чехии и Израиле, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО.

Премьерный показ фильма «Кадиш» состоялся на первом Евразийском кинофестивале в Лондоне, где эта эпическая кинолента завоевала Гран-при. В Великобритании фильм был удостоен главного приза и на XXX фестивале Romford Film Festival.

Другим, не менее значимым и масштабным мероприятием Недели станет круглый стол по теме «Модели интеграции мигрантов в российское общество». Участники обсудят вопросы гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, мероприятие пройдёт 22 января в конференц-зале МФЦ. Участие в нём примут представители экспертного сообщества ЕАО, городов Москвы и Хабаровска, а также республики Беларусь.

В рамках Недели состоятся митинг и памятный вечер, посвященные Дню Памяти жертв Холокоста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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