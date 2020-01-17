2020-01-17T04:54:34+03:00
Общество

В Хабаровске история с найденной девочкой Софьей оказалась фейком

Горожан убедительно просят не реагировать на информацию, «гуляющую» в интернете
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске история с найденной девочкой Софьей оказалась фейкомВ Хабаровске история с найденной девочкой Софьей оказалась фейкомФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

Жителей Хабаровска убедительно просят не реагировать на информацию о якобы найденной девочке Софье. Сообщение о малышке «гуляет» в сети Интернет. В нем содержится призыв распространять эту информацию дальше. Однако правоохранители утверждают, что это всего лишь фейк, на который не стоит обращать внимания.

- Фотографию девочки рассылают посредством мессенджеров. В публикации говорится, что ее нашли на улице Карла Маркса, 5. Однако это недостоверная информация. В краевой столице нет регистрации сообщений о пропаже, розыске или обнаружении данного ребенка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В связи с этим горожан просят проявить бдительность и не реагировать на сообщение.

Напомним, в случаях, когда нужна помощь правоохранителей, или вы хотите сообщить о противозаконных действиях, нужно звонить по телефону доверия «128» или 387-387.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи в Хабаровске разбираются в ситуации с хлопком газа в квартире
Первое заседание рабочей группы при Совете по политическим партиям прошло в Хабаровском крае
В Хабаровском крае есть первые зараженные свиным гриппом
Креативный пристав из Хабаровска отличилась на конкурсе ледовых скульптур
В Комсомольске молодые семьи получат деньги на покупку жилья
В Хабаровске решают транспортный вопрос на Красной речке
Региональная соцдоплата в ЕАО: как рассчитывают в 2020 году
Ракетчики в ЕАО разбили аэродромы условного противника
Хабаровчанину пришлось «пожертвовать» машину в пользу государства
Пожарные в ЕАО показали страшные реалии своих будней
В Хабаровске история с найденной девочкой Софьей оказалась фейком
В Еврейской автономии стартовала Неделя памяти жертв холокоста
Погода в Хабаровске на 17 января 2020 года: днем до -11, без осадков
Хабаровчане, живущие не по правилам, пополнили казну на 19 миллионов рублей
По желанию комсомольчан в городе обновят несколько территорий
В Хабаровском крае дополнительно открыли за год больше 700 мест в детсадах
Сотрудник аэропорта в Хабаровске попал к полицейским с гашишным табаком
Советская Гавань в Хабаровском крае отмечает 55-летие
Приехавших из Китая путешественников «избавили» от продуктов па границе с ЕАО
Собственность Хабаровского края распродадут на торгах
«Россельхозбанк» поддержит инвестиционные проекты в ЕАО
Хабаровчане нашли дорогостоящий подвох на велодорожке в Биробиджане
Депутат предложил суровое наказание для минеров-шутников в Хабаровске
В Хабаровском крае закончились поиски пропавшего сторожа спецтехники
В Хабаровском крае выплатят пособия на детей в возрасте от трех до семи лет