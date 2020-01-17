В Хабаровске история с найденной девочкой Софьей оказалась фейком

17 Янв. 2020 2020-01-17T04:54:34+03:00

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Жителей Хабаровска убедительно просят не реагировать на информацию о якобы найденной девочке Софье. Сообщение о малышке «гуляет» в сети Интернет. В нем содержится призыв распространять эту информацию дальше. Однако правоохранители утверждают, что это всего лишь фейк, на который не стоит обращать внимания.

- Фотографию девочки рассылают посредством мессенджеров. В публикации говорится, что ее нашли на улице Карла Маркса, 5. Однако это недостоверная информация. В краевой столице нет регистрации сообщений о пропаже, розыске или обнаружении данного ребенка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В связи с этим горожан просят проявить бдительность и не реагировать на сообщение.

Напомним, в случаях, когда нужна помощь правоохранителей, или вы хотите сообщить о противозаконных действиях, нужно звонить по телефону доверия «128» или 387-387.

ИСТОЧНИК KP.RU