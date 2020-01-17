2020-01-17T04:53:31+03:00
Общество

Пожарные в ЕАО показали страшные реалии своих будней

На видео сняли горящий газовый баллон, который может рвануть в любой момент
Александр ШТААЛЬ
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Пожарные в ЕАО показали страшные реалии своих буднейПожарные в ЕАО показали страшные реалии своих буднейФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Пожарные в Еврейской автономии за прошедшие сутки потушили два жилых дома. Оба сооружения сгорели дотла. При этом в одном из них находился газовый баллон. Борьбу с одним из пожаров сняли на видео. На кадрах видно, что внутри постройки находится емкость для хранения газа, она была в огне и в любой момент могла рвануть. С такими «сюрпризами» огнеборцам приходится сталкиваться регулярно.

- Пожарные идут в огонь, подвергая свою жизнь опасности. Напомним, что хранить газовые баллоны дома запрещено, также в помещениях нередко можно найти канистры с бензином, маслом и другими горючими материалами. Из-за высоких температур может в любой момент случиться взрыв и обрушение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Огнеборцам остается сказать спасибо за их нелегкую работу. Жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни окружающих вас людей.

mchseaomchseao
Пожарные в ЕАО показали страшные реалии своих будней
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ИСТОЧНИК KP.RU

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