Ракетчики в ЕАО разбили аэродромы условного противника

17 Янв. 2020 2020-01-17T04:52:27+03:00

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Ракетчики в Еврейской автономии разбили полевые штабы и аэродромы условного противника. Работу провели в рамках учебных задач с использованием оперативного тактического ракетного комплекса «Искандер».

- В ходе боевых учений подразделения отработали задачи по скрытному перемещению, подготовке комплексов и данных для стрельбы. Расчеты выполнили несколько десятков электронных пусков ракет, также бойцы отработали порядок действий при нанесении групповых и одиночных ударов по важным объектам, которые находились на удалении от 50 до 200 километров, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Связь во время тренировки обеспечивали с помощью современного мобильного комплекса «Редут-2УС», недавно поступившего в соединение. С его помощью обеспечили бесперебойную работу расчетов в условиях сильного противодействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

ИСТОЧНИК KP.RU