2020-01-17T04:51:17+03:00
Общество

Региональная соцдоплата в ЕАО: как рассчитывают в 2020 году

В регионе деньги получают почти шесть тысяч человек
Александр ШТААЛЬ
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Региональная соцдоплата в ЕАО: как рассчитывают в 2020 годуРегиональная соцдоплата в ЕАО: как рассчитывают в 2020 годуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Еврейской автономии четвертый год подряд выплачивают региональную социальную доплату к пенсии. На нее рассчитывать могут неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера. В ЕАО региональный прожиточный минимум пенсионера составляет 11 тысяч 709 рублей.

- Получать региональную соцдоплату могут неработающие пенсионеры, чей доход не превышает 11 тысяч 709 рублей. Чтобы оформить выплату, пожалуйста, обратитесь в органы социальной защиты населения по месту жительства. Детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, получающим пенсию по случаю потери кормильца, региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке, - рассказали в пресс-службе ОФПР по ЕАО.

Для расчета суммы выплаты учитывают размер пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячные выплаты - стоимость набора социальных услуг и иные меры соцподдержки.

Отметим, что в области соцдоплаты на 1 января 2020 года получают пять тысяч 846 пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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