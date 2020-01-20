20 Янв. 2020 2020-01-20T07:57:07+03:00

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В Еврейской автономии обновляют котельные Хинганска и Облучья. Работы выполняют в рамках государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в области. В частности речь идет об объектах: центральная котельная в поселке Хинганск и котельная «Райисполком» в городе Облучье.

- Глава администрации Облученского района проследил, как прошла замена котлов на центральной котельной в поселке Хинганск. На сегодняшний день один из трех котлов уже установлен, до конца января собираются смонтировать еще два. К слову, также заменили участки теплотрассы и котельно-вспомогательное оборудование. Технические характеристики котлов должны обеспечить достаточную выработку тепловой энергии, - рассказали в администрации Облучья.

Напомним, ранее сообщалось об аварии, которая случилась на ТЭЦ-1 в Хабаровске. В результате порыва на трубопроводе без отопления посреди ночи остались примерно одна тысяча 700 жителей краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU