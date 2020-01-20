2020-01-20T09:57:17+03:00
Недвижимость

В Богородском Хабаровского края отменили режим ЧС, введенный из-за коммунальной аварии

Ликвидация последствия происшествия длилась неделю
Александр ШТААЛЬ
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В Богородском Хабаровского края отменили режим ЧС, введенный из-за коммунальной аварииВ Богородском Хабаровского края отменили режим ЧС, введенный из-за коммунальной аварииФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае в селе Богородское ранее ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии. Ранее сообщалось, что 13 января случился порыв, из-за чего пришлось снизить давление в системе водоснабжения. Подача воды упала до критических отметок. Заложниками ситуации стали жильцы 30 многоквартирников.

- В прошедшую субботу ремонтники устранили порыв в трубе, что позволило вернуть водоснабжение в остававшиеся без ресурса два жилых дома, детский сад, школу, туберкулезный диспансер и больницу. При этом 28 домов и два соцучреждения подключили сразу. В общей сложности работы заняли неделю. Почти шесть суток ремонтники не могли найти место, где прорвало трубопровод, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, для местных жителей организовали подвоз воды. На сегодняшний день авария полностью восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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