2020-01-20T12:37:03+03:00
Общество

В Хабаровском крае вопросы и жалобы по снюсу принимают на «горячей линии»

Информационную поддержку оказывают с 20 января
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае вопросы и жалобы по снюсу принимают на «горячей линии»В Хабаровском крае вопросы и жалобы по снюсу принимают на «горячей линии»Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Хабаровском крае начала работать «горячая линия» по вопросам, касающимся снюса. Проконсультироваться относительно опасной продукции или подать жалобу на торговцев можно будет с 20 января.

- Напомним, в ведомстве инициировали проведение исследований и выяснили, что в указанной продукции концентрация никотина превышает допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20-30 раз. Сосательные конфеты соответствуют одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет, - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Звонки от жителей края специалисты готовы принимать по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43. Консультации проводят бесплатно, круглосуточно. По отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. С 20 января по 3 февраля 2020 года в региональном управлении будут консультировать с 10:00 до 17:00 по телефонам (4212) 30-25-70 и 27-21-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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