2020-01-21T01:07:38+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 21 января 2020 года: днем до -11, без осадков

Погода в Биробиджане без осадков
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 21 января 2020 года: днем до -11, без осадковПогода в Хабаровске на 21 января 2020 года: днем до -11, без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -8-10.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -19 до -21, днем от -11 до -13, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 21 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -9-11.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -7-9.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -16-18.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -18-20.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -16-18.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -21-23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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