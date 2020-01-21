В Комсомольске Nissan снес припаркованную машину вместе с водителем
В Комсомольске-на-Амуре на улице Павловского в минувшее воскресенье, 19 января, случилась жуткая авария. Вечером, водитель Nissan Safari двигался со стороны улицы Капровой в сторону улицы Вагонной. Однако, по пути, автолюбитель не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины автомобиль Isuzu Gemini.
- В результате аварии пострадал водитель Isuzu Gemini. При этом происшествие случилось на дороге, предназначенной для движения в двух направлениях. Погода в момент происшествия была ясной, искусственное освещение, покрытие асфальтобетонное, - прокомментировали в краевой Госавтоинспекции.
Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофора, уважайте других участников дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU