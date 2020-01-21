21 Янв. 2020 2020-01-21T02:16:11+03:00

В Комсомольске Nissan снес припаркованную машину вместе с водителем Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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В Комсомольске-на-Амуре на улице Павловского в минувшее воскресенье, 19 января, случилась жуткая авария. Вечером, водитель Nissan Safari двигался со стороны улицы Капровой в сторону улицы Вагонной. Однако, по пути, автолюбитель не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины автомобиль Isuzu Gemini.

- В результате аварии пострадал водитель Isuzu Gemini. При этом происшествие случилось на дороге, предназначенной для движения в двух направлениях. Погода в момент происшествия была ясной, искусственное освещение, покрытие асфальтобетонное, - прокомментировали в краевой Госавтоинспекции.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофора, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU