2020-01-21T02:16:11+03:00
Происшествия

В Комсомольске Nissan снес припаркованную машину вместе с водителем

Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 19 января
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске Nissan снес припаркованную машину вместе с водителемВ Комсомольске Nissan снес припаркованную машину вместе с водителемФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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В Комсомольске-на-Амуре на улице Павловского в минувшее воскресенье, 19 января, случилась жуткая авария. Вечером, водитель Nissan Safari двигался со стороны улицы Капровой в сторону улицы Вагонной. Однако, по пути, автолюбитель не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины автомобиль Isuzu Gemini.

- В результате аварии пострадал водитель Isuzu Gemini. При этом происшествие случилось на дороге, предназначенной для движения в двух направлениях. Погода в момент происшествия была ясной, искусственное освещение, покрытие асфальтобетонное, - прокомментировали в краевой Госавтоинспекции.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофора, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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