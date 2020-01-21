В Хабаровске презентовали проект детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне

21 Янв. 2020 2020-01-21T02:57:15+03:00

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В Хабаровске потенциальным подрядчикам презентовали проект детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне. О конкурсе планируют объявить до конца января 2020 года. Как отметили в краевом минстрое, после презентации проекта у подрядчиков будет возможность лучше подготовиться к предстоящему отбору.

- На конкурс приглашают компании, у которых есть техническая и финансовая возможность. Если сомневаетесь, то лучше попробовать свои силы на другом менее важном заказе, - отмечает Алексей Дубов, начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности регионального минстроя.

Участникам презентации рассказали об особенностях проекта, о том, какие документы надо предоставить на конкурс. Начало строительство планируют в первом квартале 2020 года. Сумма контракта составит около 700 миллионов рублей, а с учетом оборудования и подключения коммуникаций – около одного миллиарда 200 миллионов рублей. Участникам конкурса нужно иметь опыт реализации аналогичных проектов и финансовое обеспечение в размере двух процентов от стоимости контракта, либо предоставить банковскую гарантию на эту сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU