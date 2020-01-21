2020-01-21T03:30:12+03:00
Общество

В Хабаровском крае высадят больше пяти с половиной тонн семян кедра корейского и лиственницы

Будущие деревья высадят в лесном питомнике
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае высадят больше пяти с половиной тонн семян кедра корейского и лиственницыВ Хабаровском крае высадят больше пяти с половиной тонн семян кедра корейского и лиственницыФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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В Хабаровском крае собираются высадить больше пяти с половиной тонн семян кедра корейского и лиственницы. Их еще в прошлом году замочили в специальном химическом растворе. Это необходимая процедура, чтобы ускорить период прорастания семян и повысить их всхожесть перед весенней посадкой.

- Орехи перемешали с влажным песком во время подготовки к посеву. Специалисты лесхоза ежедневно мониторят температурный режим, увлажняют и перемешивают семена. Это делается для того, чтобы исключить загнивание орешков и образование грибка, - прокомментировали в краевом управлении лесами.

Когда наступит весна, семена соберут в мешки и поместят в снег под опилки. В таком «законсервированном» состоянии они пробудут еще несколько месяцев. Посадка начнется в мае в лесном питомнике Хабспецхоза. Предполагается, что семенами засеют площадь более 20 тысяч квадратных метров, через два-три года 12 миллионов саженцев высадят на местах вырубок и пожаров. Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае новый лес займет больше пяти тысяч гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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