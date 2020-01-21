Студентов по маршруту «Амурск - Комсомольск-на-Амуре» будут возить дешевле

21 Янв. 2020 2020-01-21T03:48:49+03:00

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Автотранспортное предприятие в Амурском районе смогло предложить более выгодные условия поездок для пассажиров. В частности речь идет о получателях услуги из числа студентов. Если молодые люди предъявят студенческий билет, стоимость билета на рейс №120 «Амурск – Комсомольск-на-Амуре» составит 130 рублей. Предложение действует с 13 января 2020 года. При этом обучение может быть как очным, так и заочным.

- Новые условия действуют только в автобусах МУП «ПАТП». Продажу билетов из Комсомольска-на-Амуре производит водитель автобуса, - прокомментировали в администрации районной администрации.

Отметим также, что при предъявлении четырех билетов по маршруту №120 перевозчика МУП «ПАТП» пятый билет можно купить со скидкой 50 процентов для всех категорий пассажиров. Исключение - билеты, приобретенные ранее по студенческим «корочкам» стоимостью в 130 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU