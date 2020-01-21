2020-01-21T04:13:49+03:00
Общество

Турфирме дорого обошелся заболевший и не отдохнувший клиент из Биробиджана

Мужчина через суд требовал от компании выплатить ему почти миллион рублей за отмененную поездку
Александр ШТААЛЬ
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Турфирме дорого обошелся заболевший и не отдохнувший клиент из БиробиджанаТурфирме дорого обошелся заболевший и не отдохнувший клиент из БиробиджанаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Биробиджане собирался с семьей отдохнуть во Вьетнаме. Для этого он обратился в турфирму и купил там путевки, отдав за них 386 тысяч 500 рублей. Однако поездка не состоялась из-за того, что покупатель и его близкие заболели.

- Тогда клиент обратился в турфирму с просьбой внести изменения в договор и перенести сроки выезда. Позже он и вовсе захотел расторгнуть договор и вернуть деньги, так как изменить дату поездки оказалось невозможным. От компании он в итоге получил только 25 тысяч 935 рублей, - прокомментировали в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

Тогда мужчина обратился в суд. По итогу разбирательств служители Фемиды обязали фирму-туроператора выплатить клиенту 967 тысяч 329 рублей. В эту сумму вошла оплата услуг по договору, неустойка, штраф и компенсация морального вреда. Государственная пошлина в доход местного бюджета - девять тысяч 548 рублей.

Однако ответчик пожал апелляцию и добился снижения суммы, обязательной к выплате клиенту. Конечная сумма расчета – 564 тысячи 612 рублей. Государственная пошлина в доход местного бюджета составила семь тысяч 164 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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