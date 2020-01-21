Хабаровчан, собирающихся выйти на пенсию, просят подойти в Центр ПФР

21 Янв. 2020 2020-01-21T06:23:00+03:00

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В региональном отделении ПФР доводят до сведения граждан, которые собираются оформлять пенсию в скором времени. В первую очередь речь идет о женщинах 1964- 1965 годов рождения и мужчинах 1959- 1960 годов рождения. Также к этой категории граждан причислили многодетных матерей, имеющих трех и четырех детей.

Если вы относитесь к той или иной категории граждан, пожалуйста, подойдите с документами в Центр ПФР №1 по Хабаровскому краю. Адрес: Хабаровск, улица Слободская, 27. Режим работы: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:30, обед с 13:00 до 14:00. Более подробная информация, а также запись на прием по телефону 469-000 и 469-121. Также получить ответы на интересующие вопросы можно будет непосредственно в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU