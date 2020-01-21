2020-01-21T06:22:08+03:00
Звезды

В Хабаровске выбрали лучшую скульптуру на конкурсе «Ледовая фантазия»

Изваяние «Узоры Севера» стало лучшим в экспозиции
Ольга КИВА
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В Хабаровске выбрали лучшую скульптуру на конкурсе «Ледовая фантазия»В Хабаровске выбрали лучшую скульптуру на конкурсе «Ледовая фантазия»Фото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровске завершился конкурс скульптур «Ледовая фантазия - 2020». В нем участвовали 10 команд. Творцы приехали в краевую столицу из России, Китая, Белоруссии и Франции. В течение трех дней они ваяли ледовые скульптуры, создавая из глыб льда интересные образы. Жюри определило победителей, оценив технику, эмоциональность, гармоничность, выразительность и общее впечатление от работы мастеров.

- По итогам конкурса первое место заняли скульпторы из Республики Саха (Якутия) со своим проектом «Узоры Севера». Художники получили главный приз – 200 тысяч рублей. Второе место заняли участники из Лесозаводска со своей скульптурой «Зигзаг удачи», а третье - гости из Китая с композицией «Морская нимфа», - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Жители и гости города могут сами оценить представленные работы скульпторов. Изваяния находятся на площади имени Ленина, вокруг главного фонтана, и вписываются в общую концепцию ледового городка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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