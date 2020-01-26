26 Янв. 2020 2020-01-26T12:22:03+03:00

Почему животных тянет именно к этому растению, пока не ясно

Изменить размер текста: A A

В Еврейской автономии с фотоловушек собрали интересный материал. К одному и тому же дереву, которое оказалось в фокусе, подошли тигры. Не понятно, почему животных тянуло именно сюда, но возле растения они начинали себя вести несколько странно. Специалисты собрали все ролики интригующего содержания в один видеоряд.

- В центре сюжета одно популярное маркировочное дерево в Еврейской автономной области. На кадрах видно, как его посетили тигренок Бориса и Светлой из первого выводка (первый фрагмент), а также сама Светлая (все остальные фрагменты). И это их походы только за один месяц. Как мы видим, у каждого из хищников свои особенные отношения с тотемным деревом, - рассказали в Центре «Амурский тигр».

Напомним, в Хабаровском крае не меньше завораживающих историй из жизни тигров. Из них рассказы о том, как кровь ученого стала приманкой для полосатого хищника и о том, как время охоты животные слишком близко подошли к обедающим людям. Позже стало известно о хищнике, который навестил госинспекторов во время ужина и пристально наблюдал за тем, как они едят. Один зверь повторил трюк ослика из фильма «Кавказская пленница», а другой усатый-полосатый проинспектировал дорогу, выйдя к людям.

Тигров в ЕАО застали за особенными отношениями с деревом.

ИСТОЧНИК KP.RU