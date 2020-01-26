2020-01-26T12:22:03+03:00
Дом. Семья

Тигров в ЕАО застали за особенными отношениями с деревом

Почему животных тянет именно к этому растению, пока не ясно
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Тигров в ЕАО застали за особенными отношениями с деревомТигров в ЕАО застали за особенными отношениями с деревомФото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии с фотоловушек собрали интересный материал. К одному и тому же дереву, которое оказалось в фокусе, подошли тигры. Не понятно, почему животных тянуло именно сюда, но возле растения они начинали себя вести несколько странно. Специалисты собрали все ролики интригующего содержания в один видеоряд.

- В центре сюжета одно популярное маркировочное дерево в Еврейской автономной области. На кадрах видно, как его посетили тигренок Бориса и Светлой из первого выводка (первый фрагмент), а также сама Светлая (все остальные фрагменты). И это их походы только за один месяц. Как мы видим, у каждого из хищников свои особенные отношения с тотемным деревом, - рассказали в Центре «Амурский тигр».

Напомним, в Хабаровском крае не меньше завораживающих историй из жизни тигров. Из них рассказы о том, как кровь ученого стала приманкой для полосатого хищника и о том, как время охоты животные слишком близко подошли к обедающим людям. Позже стало известно о хищнике, который навестил госинспекторов во время ужина и пристально наблюдал за тем, как они едят. Один зверь повторил трюк ослика из фильма «Кавказская пленница», а другой усатый-полосатый проинспектировал дорогу, выйдя к людям.

Тигров в ЕАО застали за особенными отношениями с деревом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тигров в ЕАО застали за особенными отношениями с деревом
Чересчур жаркую баню в Комсомольске пришлось тушить пожарным
В Хабаровском крае с трассы вылетел автобус с пассажирами
В ЕАО из-за сообщений с угрозами займутся фильтрацией электронных адресов
Сходила за хлебом: несчастная погорелица в ЕАО вернулась из магазина не домой, а на пепелище
В ЕАО выдали первую «дальневосточную ипотеку» под два процента
В Хабаровске «Татьяну года» наградили поездкой в Китай
Погода в Хабаровске на 26 января 2020 года: днем до -13, без осадков
Говорят источники: бывший чиновник, подозреваемый в даче взятки, арестован в Хабаровском крае
350 тысяч рублей на содержание несуществующего ребенка отдал мужчина предприимчивой хабаровчанке
Хабаровский парк «Динамо» могут отдать под жилую застройку
В Хабаровском крае бывшего судебного пристава будут судить за получение взятки
Записывать в первоклассники в Хабаровском крае начнут с 26 января
Первый в России виртуальный автомобильный номер выдали в Комсомольске-на-Амуре
Погода в Хабаровске на 25 января 2020 года: в Хабаровске ясно и без осадков
«Тут выбегает на нас зверь!»: в заповеднике Хабаровского края сняли на видео «домового» с горящими глазами
В Хабаровске сделают канализационный коллектор и забудут про него на 100 лет
Коммунальщиков в ЕАО наказали за большие цифры в выставленных квитанциях
В лесах Хабаровского края таинственно исчезают сим-карты
В Хабаровском крае ветеранам боевых действий компенсируют половину коммунальных расходов