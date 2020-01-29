Погода в Хабаровске на 29 января 2020 года: днем до -8, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -5-7.
В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -17 до -19, днем от -8 до -10, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 29 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -8-10.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -5-7.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -9-11.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -11-13.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -13-15.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -16-18.
ИСТОЧНИК KP.RU