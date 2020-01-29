2020-01-29T01:01:38+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 29 января 2020 года: днем до -8, без осадков

Погода в Биробиджане без осадков, днем до -5
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 29 января 2020 года: днем до -8, без осадковПогода в Хабаровске на 29 января 2020 года: днем до -8, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -5-7.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -17 до -19, днем от -8 до -10, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 29 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -8-10.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -9-11.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -11-13.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -13-15.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -16-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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