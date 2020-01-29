В мэрии Хабаровска новое назначение

29 Янв. 2020 2020-01-29T01:29:59+03:00

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В мэрии Хабаровска новые назначения. Накануне, 28 января, стало известно о том, что пост председателя комитета по управлению Краснофлотским районом по жилищно-коммунальному хозяйству занял Михаил Ташматов. Опыт его работы на руководящих должностях 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для справки

Михаил Абдувалиевич Ташматов родился в 1969 году. У него два высших образования. Сначала он в 1991 году получил диплом Воронежского высшего военного авиационного инженерного училища. В 2002 окончил Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики.

Работу Михаила Абдувалиевича неоднократно отмечали. Среди его наград медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль МЧС России «За отличие в ликвидации ЧС», медали МЧС России «За отличие в военной службе» I, II, III степени. Также у него есть нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС», нагрудный знак МЧС России «За заслуги», нагрудный знак МЧС России «Почетный знак МЧС России», медали МЧС России «75 лет гражданской обороне», «15 лет МЧС России», «20 лет МЧС России». Есть и благодарность министерства промышленности и транспорта Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU