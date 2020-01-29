В Хабаровске задержали человека, в лифте напавшего с ножом на женщину и ребенка

29 Янв. 2020 2020-01-29T02:32:15+03:00

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В Хабаровске задержали подозреваемого в разбое. По предварительной информации, 36-летний фигурант зашел в лифт вместе с женщиной и ребенком, потом достал нож и начал угрожать, требуя от своей жертвы отдать ему деньги.

- Со слов заявительницы она со своим сыном направлялась в гости к бабушке. Незнакомец зашел вместе с ними в подъезд, а потом в лифт. Человек не вызвал у нее никаких подозрений. Когда на потерпевшую напали, она оказала сопротивление, удерживала за руки фигуранта до остановки лифта. На третьем этаже в дверях квартиры заявительницу ожидала родственница. Ничего не похитив, подозреваемый скрылся с места преступления по лестнице вниз, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому края.

Фигуранта, в конце концов, задержали. Выяснилось, что в декабре 2019 года он освободился из мест лишения свободы. Ранее мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности за кражи, грабежи и убийство. Он признался, что живет в соседнем подъезде и не имеет постоянного источника дохода. После разбойного нападения он выбросил нож в неустановленном месте. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU