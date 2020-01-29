2020-01-29T05:17:44+03:00
Общество

Мэр Биробиджана ищет ответственного за бездомных животных

Александр Головатый признался, что в его команде нет человека, который мог бы взяться за решение проблемы
Александр ШТААЛЬ
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Мэр Биробиджана ищет ответственного за бездомных животныхМэр Биробиджана ищет ответственного за бездомных животныхФото: администрация Биробиджана
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Историй о бездомных животных в Биробиджане меньше не становится. Из свежих сообщений, которыми делятся участники группы «Добрые руки Биробиджан», волонтеры кормят собак со служебных территорий. Сами же владельцы этих территорий почему-то не кормят полноценно своих собак, которые пребывают в ужасном состоянии - тощие и бесконечно плодящиеся. Другая душераздирающая история – на помойке нашли пакет, в котором лежали новорожденные щенки. Все они умерли. Ранее писали об отравленной собаке, которая умерла на руках у школьников. Зоозащитники обратились в мэрию с вопросом, почему в городе ничего не предпринимают, чтобы хоть как-то решить вопрос жестокого обращения с животными.

- Это проблема комплексная, и мэрия ее не решит, если люди не будут сами брать на себя ответственность за своих питомцев. К тому же для работы в этом направлении нужны как минимум сотрудники. Пока в моей команде такого человека нет. Если вы готовы засучить рукава и взяться за эту деятельность, напишите мне. Я, в свою очередь, готов взять вас на работу, - ответил мэр Биробиджана Александр Головатый.

Отметим, что мало кто из комментаторов этого сообщения в аккаунте соцсети предложил свои услуги. Зато нашлись те, кто предлагал радикальные меры, вроде отстрела. Может, пора задуматься о том, что проблема не в самих животных, а в том, что это результат безответственности самих людей? К слову, в Хабаровске уже сделали первые шаги к тому, чтобы разбудить совесть в людях. На улицах города появилась социальная реклама, призывающая к ответственности за братьев наших меньших. При этом на проект не потратили ни копейки бюджетных денег.

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Мэр Биробиджана ищет ответственного за бездомных животных
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ИСТОЧНИК KP.RU

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