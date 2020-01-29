2020-01-29T05:14:54+03:00
Происшествия

Коммунальщиков в Хабаровском крае ввели в искушение деньги из казны Российской Федерации

По версии следствия, директор и бухгалтер подавали в налоговую декларации с ложными данными, чтобы заполучить больше пяти миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Коммунальщиков в Хабаровском крае ввели в искушение деньги из казны Российской ФедерацииКоммунальщиков в Хабаровском крае ввели в искушение деньги из казны Российской ФедерацииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядут генеральный директор и бухгалтер коммунальной организации в Советской Гавани. Их обвиняют в покушении на мошенничество. По версии следствия, фигуранты в 2013-2015 годах подавали в налоговую инспекцию декларации с ложными данными о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащего возмещению. В планах подозреваемых было незаконно получить из бюджета Российской Федерации пять миллионов 300 тысяч рублей. Правда, довести начатое до конца они так и не смогли.

- Судить будут 65-летнего генерального директора и 53-летнего главного бухгалтера по статье «Покушение на мошенничество». Сами обвиняемые вину не признали. Следователи допросили свыше 80 человек, проведены 11 судебных экспертиз, общий объем уголовного дела составил 29 томов, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Уголовное дело находится в суде на рассмотрении. Отметим, что в январе 2019 года генерального директора данной коммунальной организации осудили за аналогичное преступление, совершенное в 2011-2013 годах на три с половиной года лишения свободы. Главного бухгалтера приговорили трем годам лишения свободы. В настоящее время они отбывают наказание в колониях общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Хабаровского края выбила жилье для семьи инвалида
В Хабаровском крае работает «горячая линия» по коронавирусу
Офис продаж Россельхозбанка торжественно открыли в поселке Переяславка Хабаровского края
Запись в первый класс в Биробиджане стартует 1 февраля 2020 года
В Хабаровске пройдут Дни памяти дирижера Валерия Халилова
Осужденные по-крупному отработают заказ УМВД в Хабаровском крае
«Аушвиц - место на Земле»: в Хабаровске представили содержимое единственного альбома концлагеря
В Хабаровске появились ТОСы-первопроходцы
В Хабаровском крае плюс две одобренные ледовые переправы
Коммунальщиков в Хабаровском крае ввели в искушение деньги из казны Российской Федерации
Мэр Биробиджана ищет ответственного за бездомных животных
На железной дороге в Хабаровском крае и ЕАО готовы обороняться от коронавируса
В Хабаровске задержали человека, в лифте напавшего с ножом на женщину и ребенка
В мэрии Хабаровска новое назначение
Погода в Хабаровске на 29 января 2020 года: днем до -8, без осадков
В Комсомольске стартовал международный турнир по боксу
Границу с Китаем закрыли в Хабаровском крае и Еврейской автономии
В Хабаровск экстренно доставят туристов из Китая
Родители будущих первоклашек в Хабаровске подали тысячи заявлений электронно
Аисты в Хабаровском крае «полетели» вслед за американской певицей
В Комсомольске по-новому будут строить дома для молодых семей
В Хабаровском крае и ЕАО надеются найти самолеты, разбившиеся в военные годы