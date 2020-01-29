Коммунальщиков в Хабаровском крае ввели в искушение деньги из казны Российской Федерации

29 Янв. 2020 2020-01-29T05:14:54+03:00

По версии следствия, директор и бухгалтер подавали в налоговую декларации с ложными данными, чтобы заполучить больше пяти миллионов рублей

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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядут генеральный директор и бухгалтер коммунальной организации в Советской Гавани. Их обвиняют в покушении на мошенничество. По версии следствия, фигуранты в 2013-2015 годах подавали в налоговую инспекцию декларации с ложными данными о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащего возмещению. В планах подозреваемых было незаконно получить из бюджета Российской Федерации пять миллионов 300 тысяч рублей. Правда, довести начатое до конца они так и не смогли.

- Судить будут 65-летнего генерального директора и 53-летнего главного бухгалтера по статье «Покушение на мошенничество». Сами обвиняемые вину не признали. Следователи допросили свыше 80 человек, проведены 11 судебных экспертиз, общий объем уголовного дела составил 29 томов, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Уголовное дело находится в суде на рассмотрении. Отметим, что в январе 2019 года генерального директора данной коммунальной организации осудили за аналогичное преступление, совершенное в 2011-2013 годах на три с половиной года лишения свободы. Главного бухгалтера приговорили трем годам лишения свободы. В настоящее время они отбывают наказание в колониях общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU