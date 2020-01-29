2020-01-29T05:13:35+03:00
Общество

В Хабаровском крае плюс две одобренные ледовые переправы

Одна из них в районе имени Лазо, вторая – в Охотском районе
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае плюс две одобренные ледовые переправыВ Хабаровском крае плюс две одобренные ледовые переправыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае открыли еще две ледовые переправы. Одна из них находится в районе имени Лазо на реке Немпта в Верхненемптинском лесничестве. По ней смогут ездить машины грузоподъемностью до 25 тонн. Вторая ледовая дорога проходит через реку Охота Охотского района. Она соединяет районный центр с селом Арка, предназначена для машин грузоподъемностью до 20 тонн.

- После проверки на эти временные трассы выдали заключение об их безопасности и допустили их к эксплуатации. На переправах есть пост регулирования, аншлаги и средства спасания. Также здесь разместили дорожные знаки и информационные стенды, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день в регионе открыли для проезда 28 переправ из 39 заявленных. Из них по одной находится в Амурском, Верхнебуреинском, Николаевском и Комсомольском районах. В Аяно-Майском и Охотском открыли две переправы, в Хабаровском районе – три, в районе имени Полины Осипенко – четыре, в районе имени Лазо – шесть, в Ульчском районе – шесть. Одна ледовая переправа работает в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Хабаровского края выбила жилье для семьи инвалида
В Хабаровском крае работает «горячая линия» по коронавирусу
Офис продаж Россельхозбанка торжественно открыли в поселке Переяславка Хабаровского края
Запись в первый класс в Биробиджане стартует 1 февраля 2020 года
В Хабаровске пройдут Дни памяти дирижера Валерия Халилова
Осужденные по-крупному отработают заказ УМВД в Хабаровском крае
«Аушвиц - место на Земле»: в Хабаровске представили содержимое единственного альбома концлагеря
В Хабаровске появились ТОСы-первопроходцы
В Хабаровском крае плюс две одобренные ледовые переправы
Коммунальщиков в Хабаровском крае ввели в искушение деньги из казны Российской Федерации
Мэр Биробиджана ищет ответственного за бездомных животных
На железной дороге в Хабаровском крае и ЕАО готовы обороняться от коронавируса
В Хабаровске задержали человека, в лифте напавшего с ножом на женщину и ребенка
В мэрии Хабаровска новое назначение
Погода в Хабаровске на 29 января 2020 года: днем до -8, без осадков
В Комсомольске стартовал международный турнир по боксу
Границу с Китаем закрыли в Хабаровском крае и Еврейской автономии
В Хабаровск экстренно доставят туристов из Китая
Родители будущих первоклашек в Хабаровске подали тысячи заявлений электронно
Аисты в Хабаровском крае «полетели» вслед за американской певицей
В Комсомольске по-новому будут строить дома для молодых семей
В Хабаровском крае и ЕАО надеются найти самолеты, разбившиеся в военные годы