В Хабаровском крае плюс две одобренные ледовые переправы

29 Янв. 2020 2020-01-29T05:13:35+03:00

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В Хабаровском крае открыли еще две ледовые переправы. Одна из них находится в районе имени Лазо на реке Немпта в Верхненемптинском лесничестве. По ней смогут ездить машины грузоподъемностью до 25 тонн. Вторая ледовая дорога проходит через реку Охота Охотского района. Она соединяет районный центр с селом Арка, предназначена для машин грузоподъемностью до 20 тонн.

- После проверки на эти временные трассы выдали заключение об их безопасности и допустили их к эксплуатации. На переправах есть пост регулирования, аншлаги и средства спасания. Также здесь разместили дорожные знаки и информационные стенды, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день в регионе открыли для проезда 28 переправ из 39 заявленных. Из них по одной находится в Амурском, Верхнебуреинском, Николаевском и Комсомольском районах. В Аяно-Майском и Охотском открыли две переправы, в Хабаровском районе – три, в районе имени Полины Осипенко – четыре, в районе имени Лазо – шесть, в Ульчском районе – шесть. Одна ледовая переправа работает в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU