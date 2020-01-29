2020-01-29T04:52:46+03:00
Общество

В Хабаровске появились ТОСы-первопроходцы

Территории будут обустраивать на Казачье горе, переулке Краснодарском и в районе улиц Сигнальной и Камской
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске появились ТОСы-первопроходцыВ Хабаровске появились ТОСы-первопроходцыФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске появились ТОСы-первопроходцы. Территориальное общественное самоуправление – это форма работы в области благоустройства, при которой группа местных жителей работает сообща. В краевой столице собираются обустроить земельные участки для ТОС «Виктория» в районе Казачьей горы, для ТОС «Максимум света» - в районе переулка Краснодарского и для ТОС «Камская, 6» - в районе улиц Сигнальной и Камской.

- В Хабаровске проработают вопрос о снятии административных барьеров и оказании необходимой помощи горожанам. Напомним, в Хабаровском крае последние несколько лет работает система грантовой поддержки ТОСов. Уже создано более 600 таких объединений, они воплотили в жизнь около 500 проектов. В 2019 году на эти цели из краевого бюджета выделили 75 миллионов рублей, - сообщил Денис Митрофанов, заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ.

По правилам, сначала закрепят территориальные границы для трех хабаровских «первопроходцев», потом зарегистрируют ТОСы. После этого займутся проектами, которые выдвинут на краевой конкурс грантов. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в комитеты по управлению районами города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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