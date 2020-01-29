2020-01-29T06:06:04+03:00
75 лет Великой Победы

«Аушвиц - место на Земле»: в Хабаровске представили содержимое единственного альбома концлагеря

Зачем создавали этот фотодокумент - неизвестно
Александр ШТААЛЬ
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«Аушвиц - место на Земле»: в Хабаровске представили содержимое единственного альбома концлагеря ФОТО: Главное управление внутренней политики правительства Хабаровского края«Аушвиц - место на Земле»: в Хабаровске представили содержимое единственного альбома концлагеря ФОТО: Главное управление внутренней политики правительства Хабаровского края
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В Хабаровске открылась фотовыставка «Аушвиц - место на Земле». Ее проводят в рамках Международного дня памяти жертв Холокоста и 75-летия годовщины освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии. Напомним, 27 января определили днем памяти жертв Холокоста. Документ об этом приняли по предложениям, поступившим из Израиля, Канады, Австралии, России, Украины и США.

- По разным оценкам в Освенциме погибли от от 1,5 до 4 миллионов человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибло 2,8 миллиона человек, 90 процентов из которых были евреи. Одним из знаковых событий Недели Памяти в Хабаровске стало открытие 26 января фотовыставки «Аушвиц – место на Земле». Она проходит в Синагоге Хабаровска, - прокомментировали в Главном управлении внутренней политики правительства Хабаровского края.

В организации фотовыставки задействовали материалы, предоставленные Мемориальным комплексом Яд-Вашем. В экспозиции представили фотографии, отрывки воспоминаний, содержащихся в альбоме - единственном известном фотодокументе, запечатлевшим селекцию узников, депортированных в Биркенау. Цель создания фотоальбома неизвестна. В нем зафиксировали все, что происходило с евреями с момента прибытия транспорта в Аушвиц-Биркенау.

ИСТОЧНИК KP.RU

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