2020-01-29T06:04:29+03:00
Общество

Осужденные по-крупному отработают заказ УМВД в Хабаровском крае

Им предстоит сшить больше 100 тысяч рубашек и блуз для полицейских
Александр ШТААЛЬ
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Осужденные по-крупному отработают заказ УМВД в Хабаровском краеОсужденные по-крупному отработают заказ УМВД в Хабаровском краеФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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Осужденные в Хабаровском крае приступили к выполнению крупного заказа, поступившего от УМВД России по Хабаровскому краю. Им предстоит сшить форму для полицейских. В планах изготовить больше 100 тысяч рубашек и блуз.

Работу выполнят на одной из старейших и крупнейших фабрик региона. Она расположена при женской исправительной колонии №12, занимает два корпуса общей площадью три тысячи квадратных метров. Производственная мощность предприятия около 60 миллионов рублей в год.

- Перед тем, как запустить изделие в массовый пошив, его тщательно прорабатывают в экспериментальном цехе фабрики. Технологи создают лекало, осуществляют пробный пошив, затем отшитый экземпляр проверяют на соответствие линейным размерам требования качества поставляемой продукции, разрабатывается технологическая карта изделия, - рассказала Елена Сергиенко, заместитель начальника ИК - начальник центра трудовой адаптации осужденных.

Отметим, что в колонии заключили контракт с УМВД России по Хабаровскому краю на 2020 и 2021 годы. Также на фабрике принимают заказы от физических и юридических лиц в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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