Запись в первый класс в Биробиджане стартует 1 февраля 2020 года

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:59:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Биробиджана издала постановление, согласно которому с 1 февраля начинается прием заявлений для записи в первые классы. И хотя документы принимаются в любом образовательном учреждении, в ведомстве подчеркивают, что набор будет происходить только при наличии в той или иной школе свободных мест.

- Ежегодно с 1 февраля начинается запись детей в первый класс, - рассказала заместитель мэра Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Петрушкова. - Всю необходимую информацию можно получить на сайтах городских школ - это список необходимых документов, образец заявлений, информация о планируемых цифрах приема, график приема документов.

Подать заявление можно через госуслуги, однако, как отметили в мэрии, подача электронной заявки не освобождает родителей от посещения школы. В самих школах родители могут обратиться или к секретарю, или к директору со следующим пакетом документов: паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя (удостоверение опекуна, усыновителя), а также копия этого документа; оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; справка о регистрации ребенка на территории, закрепленной за образовательным учреждением.

А вот если вы хотите записать свое чадо в школу не по месту его регистрации, вам придется ждать до 1 июля и только потом подавать документы. Чтобы узнать о том, какая школа за какими адресами закреплена, нужно пройти по этой ссылке и просмотреть список в конце статьи.

ИСТОЧНИК KP.RU