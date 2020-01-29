Прокуратура Хабаровского края выбила жилье для семьи инвалида

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:46:14+03:00

Женщина и ее домочадцы лишились квартиры при пожаре, а новую им не спешили выдавать

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В 2014 году в селе Хурба Комсомольского района случился пожар в квартире, где жила женщина-инвалид со своей семьей. После этого печального происшествия пострадавших включили в список нуждающихся в жилом помещении и поставили на очередь, а в 2016 году администрация поселка «улучшила» жилищные условия семьи весьма своеобразным способом - выделив тем неблагоустроенное помещение из маневренного жилого фонда. После этого чиновники с чистой совестью исключили погорельцев из очереди нуждающихся в жилых помещениях. Женщине-инвалиду пришлось бороться за свое право жить нормально, и в этот момент в ситуацию вмешалась прокуратура.

- Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию сельского поселения «Село Хурба» предоставить семье жилое помещение, входящее в состав муниципального жилищного фонда по договору социального найма во внеочередном порядке, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Комсомольский районный суд поддержал обвинение и постановил удовлетворить требования прокурора. После этого администрации села Хурба пришлось предоставить инвалиду с семьей нормальное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU