2020-01-29T07:41:26+03:00
Общество

Офис продаж Россельхозбанка торжественно открыли в поселке Переяславка Хабаровского края

После реновации филиал готов обслуживать клиентов на самом современном уровне
Евгения МОЛОТОВА
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На открытии отдела продаж присутствовали первые лица района и поселковой администрации. Фото: РоссельхозбанкНа открытии отдела продаж присутствовали первые лица района и поселковой администрации. Фото: Россельхозбанк
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Торжественная церемония открытия дополнительного офиса в поселке Переяславка района имени Лазо состоялась 28 января 2020 года. Офис, расположенный по улице Октябрьской, 80, готов на самом высоком уровне обслужить как частных лиц, так и представителей бизнеса.

На церемонии присутствовали глава района имени Лазо Павел Сторожук, глава поселения Сергей Кошкарев, представители минсельхоза, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, руководство регионального филиала РХСБ, а также клиенты и партнеры банка.

- Вот уже 10 лет Россельхозбанк выступает для жителей нашего района надежным партнером, - отметил Павел Сторожук. - Россельхозбанк активно способствует развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшению территориальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры района и поселка.

Обновленный филиал соответствует самым высоким современным стандартам. Здесь создано открытое пространство для клиентов, удобная зона ожидания, радует простая и понятная навигация. Для клиентов - физических лиц предлагается широкий выбор банковских услуг. Это вклады, денежные переводы как в рублях, так и в валюте, потребительские, ипотечные и автокредиты, оплата коммунальных платежей, конверсионные операции, банкоматы и платежный терминал. Для корпоративных клиентов доступны расчетное и кассовое обслуживание, размещение денежных средств и зарплатные проекты.

Клиентами дополнительного офиса являются около 3 000 физических и более 100 юридических лиц, кредитный портфель составляет 140 миллионов рублей, а объем депозитного портфеля превышает 250 миллионов рублей.

- В рамках участия в реализации государственной программы Комплексного развития сельских территорий Россельхозбанк уделяет особое внимание обеспечению населения качественными и доступными финансовыми услугами, - подчеркнул директор Хабаровского филиала РСХБ Алексей Белокопытов. - Банк проводит комплексную деятельность по поддержке и развитию сельских территорий, в том числе помогает людям улучшать жилищные условия, обновлять технику, создавая новое качество жизни.

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Офис продаж Россельхозбанка торжественно открыли в поселке Переяславка Хабаровского края
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