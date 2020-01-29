Прохожие в Хабаровске спасли пенсионера и его деньги от налетчика

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:36:00+03:00

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Хабаровский пенсионер стал жертвой налетчика. По версии следствия, на жертву злоумышленник напал возле магазина на улице Руднева. В тот момент у 84-летнего горожанина при себе были 20 тысяч рублей, которые тот снял в банкомате.

- Злоумышленник повалил пенсионера на землю, несколько раз ударил его, стал вырывать сумку. Однако пострадавший стал кричать, привлекая внимание. На помощь ему пришли случайные прохожие – очевидцы этого инцидента. Они-то и отогнали налетчика, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Через несколько часов полицейским удалось задержать злоумышленника. В этом помогли показания свидетелей о внешности нападавшего. Это был ранее не судимый 48-летний житель Краснофлотского района. Почему он решил напасть на пенсионера, пока выясняют в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж». За такой проступок мужчина может угодить за решетку на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU