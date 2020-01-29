2020-01-29T09:28:11+03:00
Общество

В поселки Тырма и Аланап Хабаровского края полностью вернули свет

Энергоснабжение осуществляется в штатном режиме, все работы завершены
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В поселки Тырма и Аланап Хабаровского края полностью вернули светВ поселки Тырма и Аланап Хабаровского края полностью вернули светФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пять часов вечера 28 января работы по замене и подключению трансформаторной подстанции в поселке Тырма Верхнебуреинского района завершились успешно - теперь электричество в дома и соцучреждения поступает в обычном режиме.

- Двадцатого января в пять утра в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате сбоя на трансформаторной подстанции произошло нарушение энергоснабжения нескольких поселков Верхнебуреинского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Под отключение попало пять котельных, шесть социально-значимых объектов, более 400 частных жилых домов с населением порядка 2100 человек, десять многоквартирных жилых домов.

Сначала в злополучные поселки отправили специальный энерговагон и две дизельных электростанции, которые помогли веерно обеспечить жителей электричеством, потом из Бурятии привезли трансформаторную подстанцию взамен вышедшей из строя. Сейчас новая подстанция смонтирована, никаких проблем с электроснабжением в поселках нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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