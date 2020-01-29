В Биробиджане аннулировали брак коварного двоеженца

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:34:30+03:00

Выяснилось, что мужчина пошел в местный ЗАГС, не разведясь с первой женой у себя на родине

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В Биробиджане по решению суда аннулировали брак двоеженца. Коварный мужчина приехал в областную столицу из другого государства, женился на местной жительнице, а через три месяца развелся. Однако короткой «семейной» жизни ему хватило, чтобы успеть получить российской гражданство. Это обстоятельство и смутило местных правоохранителей, которые затеяли проверку.

- С иском в суд обратился прокурор города Биробиджана. Он настаивал, что в этой истории явно просматривается нарушение миграционного законодательства, а именно незаконное получение гражданства России. За время разбирательств выяснили, что у себя на родине мужчина уже 10 лет как женат. Документов, подтверждающих развод, он не предоставил, - рассказали в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

Ответчик со своей стороны утверждал, что свидетельство о разводе есть, просто его еще не доставили в областную столицу. Не смог он доказать свой статус разведенного человека и в суде, зато стало известно, что у него на родине брак по сей день считается действующим и никак иначе.

ИСТОЧНИК KP.RU