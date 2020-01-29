В Минобороны России заказали усовершенствованное топливо на заводе Комсомольска

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:53:15+03:00

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Комсомольский нефтеперерабатывающий завод займется производством новой продукции. Речь идет о дизтопливе экологического стандарта класса 3. К слову, на предприятии впервые наладили промышленное производство такого топлива по заказу Минобороны России и Федерального агентства по государственным резервам. Подразумевается, что новый продукт будут использовать в вооружении, военной и специальной технике, а также для закладки на длительное хранение на предприятиях Росрезерва.

- В качестве основного исходного сырья используют нефть, поступающую через нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан». Выработку компонентов производили на установках ЭЛОУ-АВТ-3, ЭЛОУ-АВТ-2 и установке гидроочистки дизельного топлива, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Образец нового топлива уже протестировали в ФАУ «25 государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны РФ». У продукции улучшенные низкотемпературные характеристики. Это то, что нужно для эксплуатации специализированной военной техники в сложных климатических условиях зимой. В частности речь идет о регионах Сибири и Дальнего Востока. Первую партию продукции уже отгрузили потребителям.

ИСТОЧНИК KP.RU